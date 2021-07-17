Главное о коронавирусе на 17 июля: «обязаловки» в Татарстане не будет, 43,8 млн вакцин и «суперантитело»

Фото: Максим Платонов

«Обязаловки» не будет, перебои с поставками вакцин есть, но процесс не останавливается

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 54 новый случай COVID-19. Всего на 14 июля в республике зарегистрировано 23 203 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 766 человека, в том числе 33 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 578 человек.

В Казани утром 16 июля вакцина от COVID-19 закончилась в торговых центрах «Южный» и «Мега» и на станции метро «Дубравная». Проблему пообещали решить в течение часа-двух и возобновить процесс.

Власти Татарстана решили продолжить и практику вакцинации населения мобильными бригадами во дворах. Подобный формат получил большую популярность у лиц старшего возраста. При этом в республике наблюдается определенный дисбаланс — молодежь прививается больше, заметил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он же рассказал, что переболевшие в первую и вторую волны коронавируса и получившие значительное количество антител, заражаются повторно. «Это же показатель того, что оно не срабатывает как маркер защиты», — добавил Жаворонков, напомнив о необходимости пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев после прививки или перенесенного заболевания.

Фото: Максим Платонов

Тем временем в Татарстане пошел процесс углубленной диспансеризации, но пока довольно осторожно в силу разных причин. У переболевших коронавирусом проверяют функции дыхания, свертываемость крови и т.д. На уровне страховых компаний составляют списки переболевших, поэтому граждан попросили не рваться в поликлиники — «история будет планомерная», всех пригласят на осмотр.

В Татарстан в ближайшие дни должна поступить новая партия вакцин от коронавируса — ожидается порядка 50 тыс. комплектов доз. После прибытия их сразу направляют в прививочные пункты, чтобы не задерживать процесс, сообщил Жаворонков.

Смертей после прививки от COVID-19 в Татарстане не зафиксировано. Говорить о том, что человек умер после вакцинации, — это неправильно, так как в препарате нет средств, влияющих на перманентное состояние человека, обратил внимание Жаворонков.



В республике постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций, где выявили очаг инфекции. На вопрос о том, планируется ли увеличивать число этих предприятий и дальше, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина обратила внимание, что власти идут по пути точечной локализации, а происходящий процесс — «это не план, это факт».

Она в очередной раз воззвала к разуму татарстанцев и порекомендовала сделать прививку, не дожидаясь «обязаловки, которую все почему-то боятся и потом начинают в штыки воспринимать». При этом Авдонина отметила, что в республике ее не будет. Вакцинация — это защита личного здоровья и здоровья окружающих, обратила она внимание.

Накануне в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали женщина 1988 года рождения, двое мужчин 1945 и 1953 годов рождения.

Экономика приходит в себя после коронавируса, локдаун в Туве и крестный ход в Екатеринбурге

За последние сутки в России выявили 25 116 новых случая коронавируса, выздоровели 21 437 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 933 115 человек, а выздоровевших — до 5 322 3458 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 787 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 147 655 человек.

За последние сутки в России проведено более 598 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 902 357 человек



Президент России Владимир Путин заявил, что экономические последствия пандемии в стране в целом преодолены, экономика в общем восстановилась. Он обратил внимание, что этот процесс зависит от темпов вакцинации населения от COVID-19. Россия выступает за устранение барьеров для производства и помощь с поставкой вакцин в другие страны, добавил глава государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое. Препарат для ревакцинации «Спутник Лайт» в регионы планируют начать поставлять уже на следующей неделе.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в стране произвели уже 43,8 млн полных доз всех вакцин от коронавируса. К 1 октября должны выпустить 57 млн доз «Спутника V», до 1 ноября — 10 млн доз «Спутника Лайт», до 20 декабря — 9,5 млн доз «ЭпиВакКороны». Производство «КовиВака», по сравнению с прежними планами, увеличат.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что ситуация с СOVID-19 в России по-прежнему напряженная, хотя темпы распространения несколько замедлились. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, за неделю выросло на 9,5%. На сегодняшний день в России 18% коек не задействованы, но зарезервированы.

В Москве с понедельника, 19 июля, отменяют систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны — темпы вакцинации увеличились, рост заболеваемости замедлился, поэтому в данной мере больше нет необходимости. Кроме того, с начала следующей недели в столице возобновляется работа общепита в ночное время и на фуд-кортах при условии соблюдения эпидтребований. С 19 июля в городе разрешается проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке и посещение детских игровых комнат.

Аналогичное решение приняли власти Подмосковья. С понедельника допуск посетителей в заведения региона по QR-кодам будет носить рекомендательный характер.

Власти Тувы объявили об усилении мер по борьбе с COVID-19. В республике запрещается выходить на улицу, кроме как по работе или неотложным делам, детям до 14 лет включительно — только в сопровождении взрослых. Приостановлена работа непродовольственных магазинов, туристических агентств, рынков, салонов красоты, химчисток, ремонтных мастерских, бассейнов и парков, детских дошкольных организаций за исключением дежурных групп.



Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мобилизационные возможности отечественной медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун. При этом он обратил внимание, что дисциплинированность россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего.

В Самарской области Роспотребнадзор обязал вакцинировать от коронавируса не менее 60% работников организациях торговли, образования, медицины, культуры, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений. Первый компонент они должны получить до до 7 августа, второй — до 1 сентября.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «дельта»-штамм коронавируса в три раза заразнее обычного. По словам главы ведомства Анны Поповой, в России на него приходится почти 68% выявленных с начала июля случаев COVID-19.

В Екатеринбурге провели крестный ход, запрещенный властями из-за коронавируса. По разным оценкам в нем приняли участие от 2 до 4 тыс. верующих. В епархии избегают формулировки «крестный ход», говоря, что верующие пришли на мероприятие «по велению сердца». На сегодняшний день в Свердловский областной не разрешается проводить мероприятия с участием более 500 человек, поэтому в Екатеринбурге празднование Дня города пройдет в онлайн-формате.



По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, третья волна коронавируса связана с усталостью людей от темы ковида. По его словам, общество сейчас разбито на несколько групп. Одни вакцинировались, но жалеют, что не тем препаратом, другие не верят в пандемию.

Мурашко рассказал, что у всех российский вакцин хорошая переносимость, но каждый организм индивидуален. В случае, если после прививки температура держится более 24-36 часов, то следует в обязательном порядке обратиться к врачу.



Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что доказать лабораторное происхождение коронавируса невозможно. По его словам, на сегодняшний день международного инструмента, который смог вы обязать предоставить всю информацию, отсутствует, а Конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает, так как США наложили вето и вышли из нее.



Депутат Госдумы Ольга Павлова заявила, что коронавирус запустил закон об удаленной работе, в котором были разработаны правила игры и меры поддержки для сотрудников. «Мы расширили меры поддержки для молодых специалистов от 18 до 25 лет, сделали подвижки для трудоустройства инвалидов. Мамочки, которые находятся в декрете, могут переквалифицироваться», — рассказала она.

Правительство РФ дополнительно направило регионам свыше 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи в условиях пандемии. Эти средства должны повысить запас их прочности в регионах.



Депутат Госдумы Олег Морозов предположил, что в сентябре жителей России ждет очередная волна коронавируса, из-за чего придется разворачивать новые койки для зараженных и искать меры поддержки. «Сколько это может выдержать экономика, страна? Падает доверие к власти. Нарастает паническое отношение к происходящему. Решение одно — выход из пандемии», — заявил он. По мнению Морозова, победить COVID-19 поможет вакцинация.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников. Он напомнил, что они пока имеют право принять на работу мигрантов, потому что есть специальный алгоритм.



Председатель ЦИК России Элла Памфилова надеется, что к выборам в Госдуму в сентябре ситуация коронавирусом в стране станет гораздо лучше, «но не настолько, чтобы полностью расслабиться и перестать осуществлять те меры, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность наших граждан». Сама она уже прошла ревакцинацию от COVID-19.

COVID-19 в Олимпийской деревне, «суперантитело»

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразилось 189 530 025 человек, 4 075 370 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 054 952). На второй строчке — Индия (31 064 908), на третьей — Бразилия (19 308 109), на четвертой — Франция (5 906 448), на пятой — Россия (5 835 523), данные университета отстают от данных российского оперштаба.



Больше всего смертей зафиксировано в США (608 815). За ними следуют Бразилия (540 398), Индия (413 091), Мексика (236 015), Перу (194 935) и Россия (144 446).

В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения СOVID-19. Он подтвердился у члена иностранной сборной. Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто, сообщил, что коронавирус выявили в ходе регулярного ежедневного тестирования. Был ли заразившийся вакцинирован, а также его личность не разглашаются.



Всего, по последним данным, зарегистрировано как минимум 15 новых случаев коронавируса среди людей, связанных с Олимпийскими играми в Токио. Среди них семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, причастных к проведению спортивных соревнований.

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала 100-процентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода в ходе третьей фазы клинических испытаний. По результат второго этапа исследований препарат продемонстрировал действенность в 92,28%.

Ученые из США сообщили об обнаружении «суперантитела», которое помогает бороться не только с разными вариантами SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Проводя опыты с хомяками установлено, что одно из антител (S2H97) прикреплялось к доменам всех подобных патогенов и могло нейтрализовать их в живых клетках.

Всемирная организация здравоохранения, которая не исключает искусственного появления коронавируса, предложила провести аудиты лабораторий и исследовательских институтов, работавших в районе первичного обнаружения SARS-CoV-2 в конце 2019 года. В этом процесс ВОЗ ждет помощи от Китая.

В Париже для посетителей открылась Эйфелева башня, которую из-за пандемии коронавируса закрыли в конце октября прошлого года. Ее 260-дневный простой без посетителей — самый длительный после Второй мировой войны. Кроме того, башня закрывалась и с марта по июнь 2020 года. С учетом и этих дней туристы не посещали ее почти 360 дней.



Гаити последней из стран Западного полушария начала вакцинацию от COVID-19. Прививки в первую очередь делают медработникам и гражданам из группы риска. В страну доставили первые 500 тыс. доз вакцины, направленные по линии международного механизма COVAX.

В Никарагуа тем временем доставили новую партию российского «Спутника V». Власти страны планируют расширить программу вакцинации.



Минздрав Болгарии до конца июля продлил обязательное тестирование на коронавирус для туристов из России и Португалии. Прибывающие в страну должны доказать, что не заразны, предъявив цифровой COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трех суток.

В Грузии впервые зарегистрировали смерть новорожденного, инфицированного штаммом «альфа». Его госпитализировали спустя пять дней после появления на свет. 15 дней лечения не дали результата, и малыш скончался.

Татьяна Демина