Новую партию «Спутника V» доставили в Никарагуа

Фото: Максим Платонов

Новую партию российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» поставили в Никарагуа. Власти страны сообщили о планах по расширению программы вакцинации. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Для нас это очень важно, потому что это поддерживает наш план вакцинации, в частности проведение дней добровольной вакцинации против COVID-19», — сказала министр здравоохранения Марта Рейес.

В мае глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью.

Алексей Нечаев