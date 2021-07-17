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Новую партию «Спутника V» доставили в Никарагуа

04:25, 17.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Новую партию «Спутника V» доставили в Никарагуа
Фото: Максим Платонов

Новую партию российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» поставили в Никарагуа. Власти страны сообщили о планах по расширению программы вакцинации. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Для нас это очень важно, потому что это поддерживает наш план вакцинации, в частности проведение дней добровольной вакцинации против COVID-19», — сказала министр здравоохранения Марта Рейес.

В мае глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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