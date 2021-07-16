Путин: экономические последствия пандемии в России в целом преодолены

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что экономические последствия пандемии в РФ в целом преодолены, экономика страны в общем восстановилась.

«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что от темпов вакцинации в мире зависит минимизация рисков новых волн пандемии и восстановление экономики, сообщает ТАСС.

Во время пандемии Кабмин России потратил на поддержку экономики в общей сложности 4 трлн рублей. Такие данные озвучил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Нечаев