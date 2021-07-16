В Туве ввели жесткие ограничения из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов

Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры в республике из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.



Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости. Дети до 14 лет должны быть на улице в сопровождении взрослых.

фото: rtyva.ru

«Приостановлена деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, организаций дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), а также розничная торговля непродовольственными товарами», — говорится в сообщении.

Также не будут работать вещевые рынки, ярмарки, торговые автоматы, парки, скверы и игровые зоны. Приостанавливается работа детских дошкольных организаций за исключением дежурных групп. Кроме того, под запретом работа других организаций.

Несколько дней назад в Туве ввели новые ограничения в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков из-за ситуации с коронавирусом.

«Внести изменения в указ главы №223 от 6 июля 2021 года, касающиеся работы объектов общепита — теперь им можно будет работать только навынос и с доставкой, общественного транспорта — в выходные дни он не будет ездить, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки», — отмечалось в заявлении.