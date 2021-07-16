В Татарстан в ближайшие дни должны поступить 50 тыс. доз вакцины от COVID-19

В ближайшие сутки в Татарстан поступит новая партия вакцины, порядка 50 тыс. комплектов доз. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Очередная партия препарата должна появиться на складах уже сегодня или завтра. После прибытия его сразу направляют в пункты вакцинации, чтобы не задерживать процесс.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день в Татарстане функционируют более 150 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах, у станций метро и во дворах Казани.

Сегодня Жаворонков сообщал, что в двух торговых центрах Казани на данный момент нет вакцин от коронавируса. Речь идет о «Южном» и «Меге». Решить проблему и возобновить вакцинацию пообещали в ближайшие часы.



Татьяна Леухина