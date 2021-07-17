Онищенко заявил, что доказать лабораторное происхождение коронавируса невозможно

Фото: Максим Платонов (архив)

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил шансы доказать лабораторное происхождение коронавируса. По его словам, сделать это невозможно.

Он напомнил, что на сегодняшний день международного инструмента, который смог бы обязать предоставить всю информацию, отсутствует, а Конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает, так как США наложили вето и вышли из нее.

«Поэтому пусть на себя пеняют американцы», — заявил Онищенко. Он напомнил, что именно США уверены, что вирус искусственно создан в Китае, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения COVID-19, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 преждевременно, считает он. Гебрейесус призвал власти Китая к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в расследовании этого вопроса.



Татьяна Демина