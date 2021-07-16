В двух торговых центрах Казани пока нет вакцины от СOVID-19

В двух торговых центрах Казани на данный момент нет вакцин от коронавируса. Речь идет о «Южном» и «Меге», сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вакцины в пункты вакцинации в этих ТЦ должны поставить в ближайший час, после чего там снова начнут делать прививки от коронавируса.

Трудности с наличием вакцины возникли также у прививочного пункта на станции метро «Дубравная». Проблему намерены устранить в течение ближайших двух часов.

Жаворонков добавил, что новая партия вакцин от СOVID-19 поступит в республику уже сегодня-завтра. Перебои есть, но это не значит, что процесс вакцинации приостановлен, уточнил он.