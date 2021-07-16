Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост.

«Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших», — заявил Мурашко в интервью на канале «Россия 1".

Он добавил, что не все регионы попали в эпидемиологический процесс в одно время, и такая неоднородность позволяет регионам принимать свой ряд мер. Кроме того, в России 18% коек не задействованы, но зарезервированы под пациентов с коронавирусом, отметил Мурашко.

В России за минувшие сутки выявили 25 704 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 5 907 999, сообщает оперштаб РФ. За сутки выздоровели 21 932 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции вылечились 5 300 908 россиян.

Алексей Нечаев