В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай СOVID-19

В Олимпийской деревне Токио выявили случай заражения СOVID-19. Вирус подтвердился у члена иностранной сборной.

Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто, сообщил, что коронавирус выявили в ходе регулярного ежедневного тестирования. Был ли заразившийся вакцинирован, а также его личность не разглашаются.

Это первый случай, когда коронавирус зарегистрирован в Олимпийской деревне. До этого у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх выявляли в аэропорту или на местах предварительного размещения сборных, сообщает ТАСС.

На этой неделе в Токио изолировали женскую олимпийскую сборную России по регби, так как у сотрудника команды выявили коронавирус. Спортсменки сделали тесты, у них вирус не подтвердился, поэтому на следующий день их выпустили с карантина.



Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. В шести префектурах местных зрителей на мероприятия также не допустят.

Татьяна Демина