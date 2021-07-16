В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали женщина 1988 года рождения, двое мужчин 1945 и 1953 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Об этом сообщает Минздрав республики. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент препарата.

Алексей Нечаев