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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

20:10, 16.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали женщина 1988 года рождения, двое мужчин 1945 и 1953 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Об этом сообщает Минздрав республики. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент препарата.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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