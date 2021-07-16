Со следующей недели вакцину «Спутник Лайт» начнут поставлять в регионы

В российские регионы со следующей недели будут поставлять однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» для повторной вакцинации от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Препарат показал свою эффективность при вакцинации недавно переболевших или ранее сделавших прививку от COVID-19, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Спутник Лайт» стал четвертой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Ее разработали в Научном центре имени Гамалеи, там же, где и первый препарат — «Спутник V».

На прошлой неделе в мэрии Казани анонсировали поставку «Спутника Лайт» во второй половине июля. Количество доз пока не уточняется.