Мишустин потребовал нарастить объемы производства вакцин от СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил нарастить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое.

Мишустин добавил, что производители должны вложить все силы и ресурсы для выпуска необходимого количества вакцин. Они должны выполнить свои обязательства, «понимая, что этот вопрос является приоритетным в условиях распространения коронавируса», пишет ТАСС.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что в России произвели уже 43,8 млн полных доз всех вакцин от коронавируса. Помимо этого:

к 1 октября производители должны выпустить 57 млн доз «Спутника V»;

до 1 ноября планируется поставить 10 млн доз «Спутник Лайта»;

до 20 декабря — 9,5 млн доз «ЭпиВакКороны»;

выпуск «КовиВак» по сравнению с прежними планами увеличат.

Сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в регионы со следующей недели будут поставлять однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» для повторной вакцинации от COVID-19.

Татьяна Демина