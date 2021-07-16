Минстрой: крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию мигрантов

Фото: Максим Платонов

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников, пишет «Интерфакс».

«Крупные строительные организации пока имеют право принять иностранных рабочих, потому что есть алгоритм, по которому ввозится иностранная рабочая сила. И они готовы финансировать вакцинирование сотрудников», — сказал он.

Сейчас строительные компании активно привлекают иностранных рабочих, добавил министр.

В июне президент России Владимир Путин поручил Кабмину организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих на работу в Россию. Организовать вакцинацию, определив финансирование, было поручено до 15 июля.



Алексей Нечаев