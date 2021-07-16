В Париже после девятимесячного перерыва открыли Эйфелеву башню

В Париже сегодня открылась Эйфелева башня для посетителей после почти девятимесячного перерыва, вызванного эпидемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Доступ на нее закрыли в конце октября 2020 года. Ее 260-дневный простой без посетителей — самый длительный после Второй мировой войны. Кроме того, башня закрывалась и с марта по июнь 2020 года. С учетом и этих дней Эйфелеву башню туристы не посещали почти 360 дней.

Фото: pixabay.com

Число посетителей ограничено — в день их может быть не более 13 тысяч, до пандемии их было не менее 25 тысяч. Наполовину ограничивается и число людей в лифтах, до 25 человек, с целью обеспечить соблюдение безопасной дистанции. Посетителей старше 12 лет допустят на башню только по предъявлению санитарного пропуска, в котором подтверждается отсутствие COVID-19. При посещении туристического объекта все должны быть в масках.

