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Песков заявил, что возможности российской медицины позволяют не вводить новый локдаун в стране

12:59, 16.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Мобилизационные возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести оплачиваемые нерабочие дни на две недели из-за роста смертности от коронавируса.

Представитель Кремля заметил, что дисциплинированность россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

Неделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России нет необходимости вводить локдаун.

За минувшие сутки в России выявили 25 704 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 5 907 999. За сутки умерли 799 человек. Это новый антирекорд. Отметим, что в стране четвертый день подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 россиян — 146 868.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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