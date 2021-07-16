В Москве с понедельника отменяют систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Москве с понедельника отменяются систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Темпы вакцинации увеличились, а рост заболеваемости замедлился, поэтому в данной мере больше нет необходимости. Отмена QR-кодов однако не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.

Аналогичное решение приняли власти Подмосковья — с понедельника там допуск посетителей в заведения по QR-кодам будет носить рекомендательный характер, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Московские заведения общественного питания обязали работать в «бесковидном» режиме с 28 июня. Граждане могли посещать кафе, рестораны и т.п., только если они прошли вакцинацию, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или же имеют отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трех дней). При себе нужно иметь специальный QR-код. Бумажные справки и сертификаты при этом не принимаются.



Спустя время по просьбе представителей общепита московские власти разрешили до 1 августа включительно обслуживать посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов.



Татьяна Леухина