В Татарстане не зафиксировано смертей после вакцинации от COVID-19
В Татарстане не зафиксировано смертей после прививки от COVID-19. В вакцине нет никаких компонентов, которые могли бы привести к летальному исходу, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Он напомнил, что после вакцинации человека в течение получаса наблюдают медики, чтобы исключить такие реакции, как анафилактический шок.
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