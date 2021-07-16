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В Татарстане не зафиксировано смертей после вакцинации от COVID-19

11:20, 16.07.2021
В Татарстане не зафиксировано смертей после вакцинации от COVID-19

В Татарстане не зафиксировано смертей после прививки от COVID-19. В вакцине нет никаких компонентов, которые могли бы привести к летальному исходу, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он напомнил, что после вакцинации человека в течение получаса наблюдают медики, чтобы исключить такие реакции, как анафилактический шок.

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