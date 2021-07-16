Роспотребнадзор: штамм COVID-19 «дельта» втрое заразнее обычного

Способность дельта-штамма коронавируса заражать большее количество людей втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова связала рост смертности в июне 2021 года по сравнению с июнем прошлого года с увеличением заболеваемости коронавирусом из-за штамма «дельта».

ВОЗ ранее предупредила о том, что дельта-штамм может стать доминирующим в мире. Этот вариант вируса входит в список наиболее опасных и заразных, вызывает тяжелые осложнения. Все подробности — в материале «Реального времени».

