В Екатеринбурге провели крестный ход, запрещенный властями из-за коронавируса

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Екатеринбурге провели крестный ход, запрещенный властями из-за коронавируса. На сегодняшний день в Свердловский областной не разрешается проводить мероприятия с участием более 500 человек.

Официальных данных о количестве верующих, принявших участие в крестном ходе, нет. По разным оценкам, в шествии прошлись от 2 до 4 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

Верующих, направлявшихся до Ганиной Ямы, сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Они шли преимущественно по тротуарам, но на некоторых участках их пропускали прямо по автодороге.

Крестный ход был приурочен к 103-й годовщине расстрела царской семьи. Он начался после литургии в Храме-на-Крови, построенном на месте гибели членов семейства последнего российского императора Николая II.

В епархии избегают формулировки «крестный ход», говоря, что верующие пришли на мероприятие «по велению сердца».

Напомним, на следующей неделе в Казани пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Из-за этого в городе 20 и 21 июля временно ограничат движение транспорта по ряду улиц.



Татьяна Демина