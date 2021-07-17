В Екатеринбурге провели крестный ход, запрещенный властями из-за коронавируса
В Екатеринбурге провели крестный ход, запрещенный властями из-за коронавируса. На сегодняшний день в Свердловский областной не разрешается проводить мероприятия с участием более 500 человек.
Официальных данных о количестве верующих, принявших участие в крестном ходе, нет. По разным оценкам, в шествии прошлись от 2 до 4 тыс. человек, пишет «Коммерсант».
Верующих, направлявшихся до Ганиной Ямы, сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Они шли преимущественно по тротуарам, но на некоторых участках их пропускали прямо по автодороге.
Крестный ход был приурочен к 103-й годовщине расстрела царской семьи. Он начался после литургии в Храме-на-Крови, построенном на месте гибели членов семейства последнего российского императора Николая II.
В епархии избегают формулировки «крестный ход», говоря, что верующие пришли на мероприятие «по велению сердца».
Напомним, на следующей неделе в Казани пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Из-за этого в городе 20 и 21 июля временно ограничат движение транспорта по ряду улиц.
комментарии
Удивительно, что Его провозглашают святым!...
А по-моему, он — один из преступников планетарного масштаба.
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Если у людей отсутствует истинное Богоцентрическое мировоззрение, люди легко вовлекаться в разные ложные сектантские тенденции и идеологии.
Правители не углядели, что “религия” про летающего на облачке Бога не даёт хоть сколько-нибудь разумного объяснения того, зачем мы оказались на Земле и что нам надо здесь делать... и неразумный человечек начинает фантазировать, создавая себе те или иные образы «богов», «царей» и прочих «заступников наших»… Так и создаются «языческие», т.е. «фольклорные», «народные», примитивные варианты веры…
Эти идеи захватывают часть общества, представленную наименее развитыми в эволюционном отношении людьми (с фашистской идеологией).
Ведь любовь и чистоту в себе нужно взращивать! А это — бывает трудно, требует усилий!
Основоположник христианства учил: тому, чтобы мы становились Совершенными! Но «пастыри» будут призывать и принуждать своих адептов «молиться» всё пуще и пуще. Ведь, если те будут совершенствовать себя, а не «молиться» — то и церкви такие окажутся ненужными, и сами «пастыри» лишатся подношений «верующих».
Православная церковь не изменяется, не обогащается! Она по-прежнему не может объяснить ни то, что же представляет собой Бог, ни в чём состоит смысл жизни человека. Она не учит ни любви к живым существам, включая людей, ни к Богу.
Дело в том, что если нет понимания того, зачем мы здесь, на Земле, оказались и как нам здесь надо жить, человек деградирует... вместо того что бы начать совершенствоваться... Но в православии стремление совершать усилия к тому, чтобы стать лучше, оказывается,… греховно!
Разумный человек, знает, что её Творец — это не летающий невидимый для нас старичок или существо иного вида, но Живой Океан Тончайшего Сознания, Он — Един и Он ждёт нас в Себе совершенными.
Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям истинные знания о Боге (чистое Учение Иисуса Христа без каких либо "примесей" и Ветхого Завета) и о том, чего Он хочет от нас: взращивание лучших душевных качеств человека, что и приводит к реализации смысла жизни.
Не, хотим же мы остаться в “средневековье”?