От безработицы до кадрового голода: как пандемия повлияла на рынок труда

Почему молодежь не торопится работать в офисе и какие меры поддержки нужны для смягчения последствий коронавирусных ограничений

Фото: Максим Платонов

Как пандемия влияет на рынок труда и безработицу? Оправился ли бизнес после локдауна-2020 и есть ли у него шансы без потерь пережить текущий год? Эти и другие вопросы обсудили участники очередного заседания экспертного клуба «Волга». В дискуссии приняли участие политологи, депутаты, представители промышленных предприятий и органов власти. Заседание проходило в онлайн- и оффлайн-режиме, каждый желающий мог задать интересующие вопросы. Среди слушателей был корреспондент «Реального времени».

«В Татарстане ситуация менее нервная по отношению к вакцинации»

Уже более года мир живет в новой реальности — в условиях пандемии коронавируса. В начале 2020 года в Ухане произошла вспышка коронавируса, в марте коварная болезнь впервые была зафиксирована в России. За это время в нашей стране заболели более 5,9 млн человек, из них 146 тысяч спасти не удалось. В настоящее время количество заболевших продолжает неуклонно расти. По мнению Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», третья волна коронавируса связана с усталостью общества от темы ковида. Он также рассказал, что сам переболел и уже вакцинировался.



— Общество принимает ситуацию более ослабленно. Снизился страх перед болезнью, особенно это чувствовалось весной. Но хочу отметить, что на рынке труда не произошло обвала. Да, сокращалась занятость, кто-то потерял бизнес и работу, но это не было в колоссальных масштабах. Масса соискателей не появилась. В регионах ситуация не вышла из-под контроля. Есть и позитивные стороны. Люди сейчас следят за ситуацией. Последние две-три недели хотят больше знать о ковиде, несмотря на усталость, — подчеркнул он.



По мнению Михаила Виноградова, третья волна коронавируса связана с усталостью общества от темы ковида. Фото: Ринат Назметдинов

По словам Виноградова, общество сейчас разбито на несколько групп. Одни вакцинировались, но жалеют, что не тем препаратом, другие не верят в пандемию.



— Самое тревожное — общий тренд. Мы проводим исследование про апатию общественного мнения, которая может перейти в панику. Вторая проблема — неуверенность лиц, которые принимают решение. Раз в несколько недель приоритеты меняются, и это люди чувствуют. В Татарстане ситуация менее нервная по отношению к вакцинации. Очевидная проблема — провал вакцинации с января по май. Логичные меры на мой взгляд — более четкие протоколы для переболевших и активный запуск «Спутника Лайт» для создания коллективного иммунитета. Еще одна ключевая задача — эмоциональное сопереживание со стороны властей. Его надо смягчать на муниципальном уровне, — подчеркнул политолог.



«Масштабные изменения произошли в трудовом законодательстве»

По словам экспертов, пандемия повлияла на рынок труда и глобальные процессы. Особенно пострадали сфера услуг, молодежь и трудовая миграция. Как отметила депутат Государственной думы Ольга Павлова, коронавирус запустил закон об удаленной работе, в котором были разработаны правила игры и меры поддержки для сотрудников.



— Масштабные изменения произошли в трудовом законодательстве, которое глобально не менялось 30 лет. Мы считаем закон о занятости — революционным. Сегодня человек ищущий работу, не привязывается к месту проживания. Мы расширили меры поддержки для молодых специалистов от 18 до 25 лет, сделали подвижки для трудоустройства инвалидов. Мамочки, которые находятся в декрете, могут переквалифицироваться. А миграцию необходимо рассматривать в отраслевом и региональном разрезе. Работники могут жить в одном регионе, а работать в другом, — заключила Павлова.



Как отметила Ольга Павлова, коронавирус запустил закон об удаленной работе, в котором были разработаны правила игры и меры поддержки для сотрудников. Фото: Султан Исхаков/tatar-inform.ru

Модератор заседания напомнил, что в 2020 году в пик пандемии в стране увеличилось количество безработных на один миллион человек. Он поинтересовался у мэра Нижнекамска Айдара Метшина, какие меры поддержки были приняты в нефтехимической столице Татарстана, и насколько они оказались эффективными.



— Нижнекамск — промышленный центр Татарстана и России. Мы наблюдали устойчивость, которая образовалась благодаря крупным предприятиям. Каждая вторая семья работает в промышленности, и это серьезная подушка безопасности. Уровень безработицы мы на себе ощутили не так остро. Если говорить в цифрах, то всего 0,8%. Сейчас у нас имеется большой спрос в разных отраслях: промышленности, бюджетной сфере и сфере услуг. Мы регулярно проводим стратегические сессии, прорабатываем решения этого важного вопроса. Этот тренд будет усиливаться. Вопрос рынка труда будет актуализироваться, — подчеркнул Метшин.



Градоначальник сообщил, что в планах нижнекамских властей создать 100%-ный коллективный иммунитет. Сделать прививку должны 211 тысяч жителей города и района, не считая молодое поколение. Пока провакцинировался лишь 51% населения.



«Важно наладить диалог общества и власти, найти слова для каждого»

Депутат Государственной думы Олег Морозов предположил, что в сентябре жителей России ждет очередная волна коронавируса. Только массовая вакцинация спасет страну от экономического кризиса, а людей от заболевания.



— Есть одна ключевая проблема, которую мы должны понять и осмыслить. Если наше общество еще сохранится в пандемической ситуации, то мы будем постоянно искать ответы на новые вызовы. Потребность в мерах поддержки будет возрастать. Осенью мы столкнемся с новым пиком, будем разворачивать новые койки, искать меры поддержки. Сколько это может выдержать экономика, страна? Падает доверие к власти. Нарастает паническое отношение к происходящему. Решение одно — выход из пандемии. Одна из мер — вакцинация. Важно наладить диалог общества и власти, найти слова, которые дойдут до каждого. И тогда мы будем жить в другой экономике, — подчеркнул Морозов.



Олег Морозов предположил, что в сентябре жителей России ждет очередная волна коронавируса. Фото: Максим Платонов

О том, почему необходимо вакцинировать работников ключевых отраслей России рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова. Напомним, сейчас работодатели могут отстранить от своих обязанностей непривитых сотрудников.



— Эти меры не принимаются ко всем. Каждый субъект может выбрать важную отрасль для экономики. Всего 31 субъект принял документы. Ряд отраслей подлежат обязательной вакцинации. Это отрасли, где существует большой риск заражения — транспорт, здравоохранение, общепит и другие. Республика Татарстан пока не приняла такое решение, но вопрос о вакцинации на контроле властей, — подчеркнула Клара Тазетдинова.



Говоря о рынке труда, Клара Тазетдинова отметила, что на начало прошлого года в Татарстане было зарегистрировано 10 тысяч безработных, на 1 сентября 2020-го количество соискателей увеличилось в восемь раз, до 79 тысяч человек.



— Это была молодежь, самозанятые, представители малого бизнеса, а также те, кто работал неофициально. Серая занятость дала всплеск. 80% — это не работники предприятий, которых уволили. Государство приняло решение о выплате пособий, чтобы поддержать бизнес и население. Мы начали наблюдать рост вакансий. Год закончили с 24 тысячами. Сегодня говорим о кадровом голоде. Нам катастрофически не хватает кадров. Многие готовы идти на снижение доходов, работать удаленно, чтобы был комфорт, время на личную жизнь. Молодежь сегодня не готова ходить в офис, а хочет уделять больше времени для саморазвития, — уверенно сказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.



Клара Тазетдинова отметила, что на начало прошлого года в Татарстане было зарегистрировано 10 тысяч безработных, на 1 сентября 2020 количество соискателей увеличилось в восемь раз, до 79 тысяч человек. Фото: global-kazan.ru

В заключение она отметила, что рынок труда будет изменяться, некоторые профессии и вовсе исчезнут. По ее словам, пандемия показала, что только человек, готовый учиться чему-то новому, готовый к переменам будет жить и работать, вопреки всему.