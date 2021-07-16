Мурашко сообщил, когда необходимо обращаться к врачу после вакцинации

Сохранение высокой температуры дольше 36 часов — повод обратиться к врачу. Об этом в программе на телеканале «Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В случае же, если температура (прим. Ред. после вакцинации) сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно. <…> В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален», — сказал он.

Также Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост.

Алексей Нечаев