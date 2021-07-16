Жаворонков: люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно
На сегодняшний день люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он призвал татарстанцев не смотреть на их титр и пройти вакцинацию от COVID-19.
Жаворонков напомнил, что через шесть месяцев после перенесения болезни или прививки необходимо пройти повторную вакцинацию.
В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент вакцины.
комментарии
Наука начинается там, где начинают считать и приводят цифры.
Чиновник записался в шаманы?
Заклинаниями занимается?
У моей жены антител больше в 4 (четыре) раза больше, чем у привитой знакомой.
И что?
Жене надо делать прививку?
Это не повредит её здоровью?
Чиновник-шаман берет на себя ответственность за здоровье и жизнь моей жены и других многих людей, у которых антител больше в разы, чем у привитых?
А если что случится, готов пойти в тюрьму на десятки лет?
Пусть ответит.
Шаманство чиновников уже надоело.
Пусть приводят цифры.
По антителам.
У привитых.
И здоровых.