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Жаворонков: люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно

11:36, 16.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Жаворонков: люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно
Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он призвал татарстанцев не смотреть на их титр и пройти вакцинацию от COVID-19.

Жаворонков напомнил, что через шесть месяцев после перенесения болезни или прививки необходимо пройти повторную вакцинацию.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент вакцины.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    "Жаворонков: люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно".

    Наука начинается там, где начинают считать и приводят цифры.
    Чиновник записался в шаманы?
    Заклинаниями занимается?
    У моей жены антител больше в 4 (четыре) раза больше, чем у привитой знакомой.
    И что?
    Жене надо делать прививку?
    Это не повредит её здоровью?
    Чиновник-шаман берет на себя ответственность за здоровье и жизнь моей жены и других многих людей, у которых антител больше в разы, чем у привитых?
    А если что случится, готов пойти в тюрьму на десятки лет?
    Пусть ответит.
    Шаманство чиновников уже надоело.
    Пусть приводят цифры.
    По антителам.
    У привитых.
    И здоровых.

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