Жаворонков: люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день люди со значительным количеством антител болеют коронавирусом повторно, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он призвал татарстанцев не смотреть на их титр и пройти вакцинацию от COVID-19.

Жаворонков напомнил, что через шесть месяцев после перенесения болезни или прививки необходимо пройти повторную вакцинацию.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент вакцины.

