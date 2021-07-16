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Регионам направили 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения для оказания плановой помощи

14:32, 16.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Регионам направили 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения для оказания плановой помощи
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России дополнительно направило регионам свыше 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Эти средства должны повысить запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволить не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медпомощь, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник правительство России выделило из своего резервного фонда более 5,5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. На них планируется приобрести 1,6 тыс. единиц транспорта.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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