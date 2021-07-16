Регионам направили 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения для оказания плановой помощи

Правительство России дополнительно направило регионам свыше 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Эти средства должны повысить запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволить не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медпомощь, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник правительство России выделило из своего резервного фонда более 5,5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. На них планируется приобрести 1,6 тыс. единиц транспорта.



Татьяна Леухина