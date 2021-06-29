Итоги дня: массовые мероприятия могут запретить, «Дельта плюс» в России, ввод старейшего долгостроя в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 29 июня.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать введение запрета массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация. Ведомство подготовило проект постановления с требованиями по соблюдению всех «ковидных» правил.
- Попова также подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Пациентка, у которой его выявили, перенесла болезнь в легкой форме.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что власти рассматривают вопрос ежегодной вакцинации от коронавируса. Ее могут ввести после стабилизации в стране эпидемической ситуации и достижения коллективного иммунитета.
- Мурашко добавил, что Минздрав подготовил методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее вакцинированных, по которым повторную прививку от COVID-19 разрешается делать спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Сегодня документ направят в регионы России.
- На 7-й сессии Казгордумы депутаты единогласно одобрили поправки в городской бюджет на 2021 год. Расходную часть увеличили на 658,6 млн рублей за счет остатков средств бюджета и неистраченных средств на счетах автономных и бюджетных учреждений на начало этого года. 70 млн из них потратят на первоочередные мероприятия (до 1 сентября) по модернизации кнопок тревожной сигнализации в школах и детсадах, покупку недостающих металлорамок, металлодетектеров и систем оповещения. На прочие работы по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы города выделят 32 млн рублей.
- Семьи погибших и пострадавших 11 мая в результате трагедии в казанской гимназии №175 начали получать единовременную материальную поддержку из средств, собранных на счет Российского Красного Креста в Сбербанке. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие с тяжким вредом здоровью получат по 500 тысяч рублей, а получившие вред здоровью средней тяжести — по 300 тысяч рублей. Родителям, чьи дети оказались на лечении в Москве, оплатили проживание, питание и транспортные расходы.
- В Казани ввели в эксплуатацию старейший долгострой города на улице Достоевского, 57. В квартиры заселятся 238 обманутых дольщиков. В доме площадью более 40 тыс. кв. метров 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машино-места и детская площадка. Возводить дом начали в 2003 году, позже стройка встала, а работы возобновили в 2020 году.
- В Татарстане на новые ежемесячные пособия неполным семьям с детьми 8—17 лет направят 189 млн рублей. В республике на эти выплаты могут претендовать более 38 тысяч детей. Размер выплаты на одного ребенка в 2021 году составит 50% от прожиточного минимума — 4 997 рублей. Пособие назначается сроком на 12 месяцев.
- После пожара в СНТ «Энергетик» в Набережных Челнах, где погибли мужчина и его дочь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических сетей, сообщили в СУ СКР по РТ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о подготовке дополнительных «коронавирусных» ограничений на федеральном уровне. Он обратил внимание, что решения о введении в регионах различных ограничений в связи с пандемией, например объявление локдауна, принимают их власти.
- Песков также сообщил, что вакцинировать к осени 60% населения страны не получится, так как количество желающих сделать прививку от COVID-19 в России начало расти только на этой неделе. Сформировать популяционный иммунитет в стране получится в более поздние сроки, считает он.
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие недели и месяцы подготовит варианты новых санкций против России и определит возможные сферы взаимодействия с Москвой. Они должны быть готовы на случай, если страна продолжит нарушать международное право в государствах-членах ЕС и по соседству.
- На фоне роста мирового ВВП на 5,5% техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом в организации ожидают, что во втором полугодии он будет на 5 млн б/с выше, чем в первые шесть месяцев этого года.
- Глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что процент тяжелых летальных случаев от коронавируса может исчисляться уже не 1—2%, а порядка 5—10%. Чтобы не допустить такого развития событий, необходимо вакцинировать как можно больше людей.
- В Казанской ратуше проходит открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию благоустройства на правом берегу Казанки. Проект-победитель плана застройки места, где сейчас располагается торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», определят завтра, 30 июня.
- В Набережных Челнах появится станция зарядки электромобилей. Ее установят неподалеку от отеля Open Сity. Такие станции устанавливают в 17 городах, рассказал сотрудник компании Portal Energy Петр Мовчан.
- В Москве рассматривают возможность распространения системы QR-кодов, помимо массовых мероприятий и заведений общепита. При этом власти столицы исключили, что в ближайшее время ее введут в магазинах и на общественном транспорте.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о сложностях с проектом трассы Москва — Казань — Екатеринбург из-за роста цен на стройматериалы. Также он отметил нехватку рабочей силы.
- Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийский игр в Токио станут волейболист Максим Михайлов из казанского «Зенита» и фехтовальщица Софья Великая, заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Утвержденный предварительный состав российской команды на Олимпиаде в Токио включает 335 спортсменов, что на 50 человек больше, чем на предыдущих играх.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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