В Челнах появится станция для зарядки электромобилей

В Набережных Челнах появится станция зарядки электромобилей. Ее установят неподалеку от отеля Open Сity. Об этом в Instagram рассказала пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Такие станции устанавливают в 17 городах, рассказал сотрудник компании Portal Energy Петр Мовчан. Зарядные станции производителя уже появились в Казани, Туле, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах. Стоимость подзарядки составит от 6 до 10 рублей за 1 кВт.

Фото: wikimedia.org

Набережные Челны стали пятым городом, куда приехали производители в рамках автопробега из Санкт-Петербурга во Владивосток.

В марте городской Комитет по транспорту Казани сообщал о планах развивать сети электрозарядных станций на муниципальных парковках города. Владельцам электрокаров дают право бесплатно пользоваться парковками.

В июне заместитель директора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов рассказал, что министерство энергетики, «Русгидро» и «Россети» планируют создать до 2024 года не менее 10 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров. По его данным, в первую очередь зарядные станции появятся в пилотных городах: в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Севастополе. Также их планируется установить на автомагистралях М-4 «Дон», М-12 Москва — Казань и «Таврида».

