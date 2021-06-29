В Челнах после пожара с двумя погибшими в СНТ «Энергетик» возбуждено уголовное дело

Фото: МЧС РТ

По факту пожара в СНТ «Энергетик» в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

Сегодня ночью в СНТ «Энергетик» в Набережных Челнах сгорела бытовка, которая использовалась как садовый домик. В бытовке находился отец и две его дочери. Одной из девочек удалось спастись из огня. Мужчина с младшей дочерью погибли. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Ольга Плешкова