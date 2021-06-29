Евросоюз подготовит варианты новых санкций против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие недели и месяцы подготовит варианты новых санкций против России и возможные сферы взаимодействия с Москвой.

Боррель пояснил, что ему и Еврокомиссии поручено представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в государствах-членах ЕС и по соседству. Евросоюз заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, так как Москва — крупный игрок на мировой арене, пишет ТАСС.

Фото: wikipedia.org

21 июня Совет Европейского союза продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией. Ограничительные меры затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны. А 20 июня США объявили о планах ввести новые санкции в отношении России и российских компаний. Ограничения предусмотрены для российских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Также новый пакет ограничительных мер готовится в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Татьяна Леухина