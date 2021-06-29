Мурашко заявил, что в России вакцинацию от COVID-19 могут сделать ежегодной

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что власти рассматривают вопрос ежегодной вакцинации граждан от коронавируса. Ее могут ввести после стабилизации в стране эпидемической ситуации и достижения коллективного иммунитета, пишет ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что его ведомство подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее вакцинированных, по которым повторную прививку от COVID-19 разрешается делать спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.

Мурашко рассказал, что на сегодняшний день прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали уже более 23 млн россиян. 40% приходится на граждан старше 60 лет, уточнил он.

Глава Минздрава добавил, что по стране распределено примерно 32 млн комплектов доз вакцин против коронавируса.



Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать к осени 60% населения страны не получится: количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в России начало расти только на этой неделе. До этого темпы вакцинации были низкими, хотя государство создало все возможности для процедуры, отметил Песков.

Татьяна Демина