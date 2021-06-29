Гинцбург предупредил о росте случаев смерти из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что смертность от коронавируса растет в несколько раз. Это, в частности, связано с его мутациями, пишет RT.

— В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1—2%, а порядка 5—10%, — заявил Гинцбург.

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов обратил внимание, что из-за небольшого количества вакцинированных граждан в России создаются идеальные условия для эволюции коронавируса.

Напомним, по данным Росстата, в России от коронавируса за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек. При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год из-за COVID-19 умерло меньше людей.



Татьяна Демина