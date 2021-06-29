В Роспотребнадзоре подтвердили выявление в России штамма «Дельта плюс»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Об этом пишет «РИА Новости».

Пациентка, у которой выявили штамм «Дельта плюс», перенесла болезнь в легкой форме. «Здесь все закончилось благополучно», — сообщила Попова.

О том, что в стране выявили первый случай заражения штаммом «Дельта плюс», на прошлой неделе сообщила заместитель директора НИИ гриппа им. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что «подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы» и информация проверяется.



Напомним, в ВОЗ предупредили, что заразиться индийским штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно, даже проходя мимо инфицированного без маски. По словам представителя ВОЗ в России, данная мутация отличается повышенным уровнем заразности. Соответственно, нужно меньшее количество вируса для того, чтобы человек заболел.

Татьяна Демина