В Кремле заявили, что вакцинировать от коронавируса к осени 60% россиян не удастся

Фото: Максим Платонов

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вакцинировать к осени 60% населения страны не получится.

Он обратил внимание, что количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в России начало расти только на этой неделе. До этого темпы вакцинации были низкими, хотя государство создало все возможности для процедуры, отметил Песков.

Сформировать популяционный иммунитет в России получится в более поздние сроки, пишет ТАСС.

Вчера Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в стране нет, есть только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. По его словам, в России резко вырос спрос на вакцины и власти предпринимают энергичные усилия, чтобы удовлетворить потребность.



Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 23 млн человек.

Татьяна Демина