В Татарстане на новые ежемесячные пособия неполным семьям с детьми 8-17 лет направят 189 млн рублей

В России с 1 июля стартует прием заявлений на новые ежемесячные пособия неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В Татарстане на выплаты направят 189 млн рублей, сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Выплаты предоставляются в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в республике — 9955 рублей. Они положены детям, которых воспитывает единственный родитель или где судом установлены выплаты алиментов, но по каким-то причинам семья их не получает. Если детей в семье несколько, то каждому из них положена выплата. Также пособия полагаются детям, у которых умер один из родителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В республике на такое ежемесячное пособие могут претендовать более 38 тысяч детей. Размер выплаты в 2021 году составит 50% от прожиточного минимума на ребенка — 4997 рублей. Выплаты назначаются сроком на 12 месяцев, сообщается на официальном интернет-портале республики.



Новые пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей, ввели с 1 июля в России по поручению президента страны Владимира Путина. На выплаты выделяется 10 и 36 млрд рублей соответственно.



Татьяна Леухина