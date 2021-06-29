ОПЕК+ сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 6 млн б/с

Фото: Максим Платонов (архив)

На фоне роста мирового ВВП на 5,5% техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом в организации ожидают, что во втором полугодии он будет на 5 млн б/с выше, чем в первые шесть месяцев этого года.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обратил внимание, что основным фактором восстановления рынка нефти выступают соглашения стран-участниц организации. При этом ранее он заявлял, что уже в четвертом квартале глобальный спрос на сырье достигнет докризисного уровня, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале июня министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн б/с. Страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.



На прошлой неделе СМИ сообщали, что ОПЕК+ обсуждает возможность ежемесячного наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с и после августа.

Татьяна Демина