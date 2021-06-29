Максим Михайлов станет знаменосцем на летней Олимпиаде в Токио

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Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийский игр в Токио станут волейболист Максим Михайлов из казанского «Зенита» и фехтовальщица Софья Великая, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Михайлов выиграл с национальной командой России Олимпийские игры в 2012 году, дважды чемпион Европы (2013 и 2017 годов). Выиграл Кубок мира в 2011 году.

Великая — олимпийская чемпионка по фехтованию 2016 года в командном первенстве и серебряный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Утвержденный предварительный состав российской команды на Олимпиаде в Токио включает 335 спортсменов, что на 50 человек больше, чем на предыдущих играх.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала имена участников, которые представят сборную России на летних Олимпийских играх в Токио. Всего в состав национальной команды по легкой атлетике вошли 10 спортсменов. В том числе чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Кроме них в составе на Олимпиаду-2020 значатся Илья Иванюк (прыжки в высоту), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.

Маргарита Головатенко