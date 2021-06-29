Песков заявил, что ему неизвестно о введении новых ограничений из-за COVID-19 на федеральном уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о подготовке дополнительных «коронавирусных» ограничений на федеральном уровне. Об этом пишет ТАСС.

Решение о введении в субъектах России различных ограничений в связи с пандемией, например объявление локдауна, принимают власти регионов.

Фото: kremlin.ru

Также Песков сообщил, что отдельное телеобращение президента России Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом не планируется, но этот вопрос поднимут на прямой линии, передает информагентство. Представитель Кремля отметил, что эта тема очень интересует граждан.

Днем ранее Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России. По его словам, привить 60% населения к осени не получится, популяционный иммунитет появится в стране в более поздние сроки.

Татьяна Леухина