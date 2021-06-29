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Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России

16:36, 29.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России
Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация. Об этом сообщает ТАСС.

«Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение <…> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», — сказала она.

Также Попова отметила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача не с рекомендациями, а с требованиями по соблюдению всех правил.

В Республике Карелия из-за резкого роста числа заразившихся COVID-19 отменили все массовые развлекательные мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

ОбществоМедицина
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