Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация. Об этом сообщает ТАСС.



«Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение <…> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», — сказала она.

Также Попова отметила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача не с рекомендациями, а с требованиями по соблюдению всех правил.

В Республике Карелия из-за резкого роста числа заразившихся COVID-19 отменили все массовые развлекательные мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

