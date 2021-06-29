Семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии начали выплачивать материальную помощь

Семьи погибших и пострадавшие в результате трагедии в казанской гимназии №175 получат единовременную материальную поддержку из средств, которые были собраны на счет Российского Красного Креста в Сбербанке в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Единовременные выплаты получат 9 семей погибших и 62 пострадавших. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий вред здоровью — по 500 тысяч рублей, а получившие вред здоровью средней тяжести — по 300 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также родителям, чьи дети оказались на лечении в Москве, оплатили проживание, питание и транспортные расходы, понесенные в связи с вынужденным нахождением на лечении в столице.

Кроме того, сейчас 231 ученик гимназии находится на оздоровительном отдыхе в Краснодарском крае, ведется разработка программы психосоциальной поддержки в долгосрочном периоде для школьников и педагогов, в гимназии появится комната психосоциальной разгрузки. Для пострадавших и семей погибших собрали 86 324 182,78 рубля.

В мае власти Татарстана на заседании антитеррористической комиссии РТ распорядились выплатить семьям погибших при стрельбе в школе по 1 млн рублей, по 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, по 200 тысяч — легкой степени.



Татьяна Леухина