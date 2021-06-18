В Москве возбудили более 20 уголовных дел по фактам сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19 и поддельных сертификатов о вакцинации от вируса на территории столицы и мошенничестве.

Их них 23 дела завели по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), один — по статье 159 (мошенничество). Три дела уже направили в суд, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Так, в столице женщина продавала сертификаты о вакцинации от коронавируса за 5 тыс. рублей. Другой задержанный предлагал справки, которые были заверены печатью одной из местных поликлиник, сотрудникам медучреждения такие справки не выдавались.

Интернет-сервисы по размещению объявлений о продаже блокируют предложения о продаже документов о вакцинации от коронавируса. В список запрещенных товаров входят сертификаты о вакцинации, продажа товаров и услуг для лечения, диагностика или профилактика болезни.



Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что с масштабной вакцинацией от COVID-19 вырос и спрос на липовые справки о прививках. В Казани, вслед за Москвой, начинает расцветать теневой бизнес по продаже липовых справок о прививках от ковида. Казанские адвокаты предупреждают, что использование поддельных справок грозит штрафом как минимум в 80 тысяч рублей.

Татьяна Демина