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Попова рекомендовала привить всех, кто будет участвовать в процессе голосования осенью

14:27, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова рекомендовала привить всех, кто будет участвовать в процессе голосования осенью
Фото: Максим Платонов

Важно привить от коронавируса всех, кто будет участвовать в голосовании в сентябре, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании ЦИК России.

Также она отметила, что выборы в России осенью 2021 года можно провести безопасно с точки зрения эпидемиологии. При этом Попова сказала, что Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях, так как люди начинают общаться после голосования и могут заразиться коронавирусом.

ОбществоМедицина
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