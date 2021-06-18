Попова рекомендовала привить всех, кто будет участвовать в процессе голосования осенью

Фото: Максим Платонов

Важно привить от коронавируса всех, кто будет участвовать в голосовании в сентябре, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании ЦИК России.

Также она отметила, что выборы в России осенью 2021 года можно провести безопасно с точки зрения эпидемиологии. При этом Попова сказала, что Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях, так как люди начинают общаться после голосования и могут заразиться коронавирусом.