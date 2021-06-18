В Минздраве Татарстана рекомендуют планирующим беременность привиться от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков порекомендовал женщинам, планирующим беременность, привиться от коронавируса, пока есть такая возможность.

«История, когда беременные заболевают новой коронавирусной инфекции — у нас в течение полугода есть шикарная возможность этого не допустить. У нас есть прекрасная возможность сделать так, чтобы люди не болели — путем вакцинации. Меня поражает, когда люди идут на планирование беременности — сознательно, и не озаботились сделать вакцинацию, будучи [еще] не в положении. Для меня это необъяснимо, это за гранью добра и зла», — сказал он.

Также он добавил, что часто разговаривал с родственниками тех, кто тяжело переносит коронавирусную инфекцию. По его словам, каждый сожалеет о том, что не привился вовремя.

«Каждый говорит: «Если бы я знал, точно бы вакцинировался, 100%». Когда начинаешь спрашивать, почему не сделали — «Я думал, меня это обойдет, я думал, это не про меня». И потом — горькое сожаление, что один раз на выходе из метро укольчик не сделал», — добавил Жаворонков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России в ближайшую неделю-полторы беременных могут начать вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник V». Мурашко обратил внимание, что среди беременных в России зарегистрировали случаи тяжелого течения коронавируса.



Ольга Плешкова