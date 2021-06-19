На старт, внимание, полетели?

С 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией. Татарстанские турагентства надеются, что на турецкое побережье будут летать по 4—5 авиарейсов каждый день

Фото: Максим Платонов

Турция наконец-то снова открывается для российских туристов. В пятницу вечером федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о возобновлении авиасообщения с этой страной с 22 июня. Открытие полетов в разгар турсезона оказалось неожиданным для большинства татарстанских туристических компаний, успевших «похоронить» надежды еще 1 июня. Что будет с турами, которые бронировались в апреле, как сейчас живет Турция и сколько рейсов из Казани планируют наполнять туроператоры — в обзоре «Реального времени».

Внезапная молния

Известие об открытии Турции резко вдохновило представителей татарстанской туриндустрии. Прямо скажем, еще день назад они не ждали «ничего хорошего» от наступившего сезона. Так что информационная молния в пятницу вечером о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией, а также еще восемью странами (Кипром, Болгарией, США, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Италией и Северной Македонией) стала проблеском надежды. Как сообщил оперштаб, разрешается возобновить и регулярные, и чартерные перевозки.

— На этот раз на федеральном уровне сработали четко: обещали в пятницу вечером объявить результаты — сделали, — говорит глава туристической компании «СТЕН» Леонид Пресс. — Обещали предупредить заранее об открытии границ, пожалуйста, — впереди еще несколько дней на подготовку.

Как говорит Пресс, в туриндустрии открытия границ ждали не раньше 1—5 июля, а получилось даже лучше — оперштаб предоставил фору в 10 дней. И уже с сегодняшнего дня крупные туроператоры начнут выставлять в продажу туры, так как у них «все готово». Наш собеседник предполагает, что цена этих туров не особенно изменится: останется на апрельском уровне, а может быть, даже немного опустится из-за укрепления евро по отношению к доллару.

— Сейчас из России в Турцию вылетают по два рейса в неделю — из Москвы в Стамбул. Можно летать и обходным путем — через Баку или Беларусь. Но это дорого, особенно если лететь с детьми, — рассказывает Леонид Пресс. — Стоимость прямого перелета из Москвы формируется динамически, но минимальная цена от 50 тысяч рублей. Думаю, что сейчас, когда открыли Турцию, туда устремятся все авиакомпании. Только из Казани будет летать по 3--4 рейса каждый день. Думаю, что билеты не должны быть такими дорогими, как сейчас.

Сенсационному решению оперштаба предшествовала короткая инспекционная поездка в Анталью делегации специалистов Роспотребнадзора и Ростуризма. Два дня они оценивали эпидемиологическую ситуацию на турецком курорте и возможность снятия ограничений на рейсы в республику. По итогам ее работы и решили восстановить авиасообщение. По данным комиссии, здесь соблюдается масочный режим, и маски, и санитайзеры доступны, контроль за соблюдением мер организован.



В Турции заразиться не сложнее, чем в России

По данным ВОЗ, на вчерашний день, 18 июня, в Турции было зафиксировано 5 575 новых случаев заболевания ковидом, умерли 59 человек. В России, для сравнения, 18 июня заболели 17 262 человека, умерли 453 пациента. Недавно ограничения на поездки в Турцию отменила Германия, а потом и Франция.

«Реальное время» побеседовало с казанской программисткой Марией Галеевой, которая весной уехала в Анталью и работает оттуда. Она рассказывает, что в стране очень активно проходит вакцинация среди местного населения.

Постепенно пляжи на побережье Антальи стали заполняться туристами из Украины и Белоруссии. Фото pixabay.com

— Для граждан определенного возраста прописаны конкретные сроки: сначала бесплатно вакцинируют старшее поколение, медицинских работников, педагогов. В государственную вакцинацию туристов не включают. Им не дадут сделать вакцину даже за деньги. Я пробовала, но мне отказали, — рассказала нам она. — Но у меня высокий титр антител, и, видимо, по этой причине я не заболела.

Как рассказывает наша собеседница, после объявления локдауна 15 апреля Анталья вымерла на три недели: не работали ни кафе, ни пляжи, ни торговые центры. Всем, кто потерял на это время работу, государство выплачивало субсидии. Людям можно было выходить из дома, но только через sms. Магазины с товарами первой необходимости работали. Так что турецкий локдаун в этом совершенно не отличался от того, что был в России в прошлом году весной.

Ограничения сняли 17 мая. Постепенно пляжи на побережье Антальи стали заполняться туристами из Украины и Белоруссии. Правда, тут же выросли цены. Поесть в кафе стало дороже на 20% по сравнению с «докарантинными» временами. Зато на продовольственном рынке цены на овощи и мясо остались прежними. Так что сейчас курортный город живет примерно так же, как обычно — только в масках и пока без шумных толп российских туристов.

За июньские путевки придется доплатить

А что же будет с апрельскими бронями, которые «слетели», когда закрыли авиасообщение?

— Те, кто бронировал туры в апреле, полетят отдыхать в октябре, потому что сопоставимые апрелю цены откроются лишь в октябре, — говорит Рамиль Мифтахов, президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана. — Если туристы хотят полететь раньше, то им придется доплатить за сезонность. Сколько? Никто не знает, потому что пока неизвестны прайсы. Но стоимость отдыха весной значительно дешевле, чем в высокий сезон.

Стоимость перелета в составе пакета составит 300—350 евро. Цены на турецкие курорты в лучшем случае останутся на уровне августа-сентября 2020 года, но с большей вероятностью подрастут.

Рустем Тарзиманов, глава ООО «Бюро туристических услуг «Салават», пока затрудняется прогнозировать цены на турецкие курорты и дальнейшие действия оперативного штаба, потому что они, по его мнению, «не поддаются логике». Например, он сокрушается, что до сих пор закрыт Египет (вернее, открыт, но только несколько рейсов в неделю до Каира, откуда на побережье надо добираться еще несколько часов).

— Знаете, об открытии Египта сколько уже говорят? Почти 6 лет! Вроде и президенты двух стран встретились, руки пожали, инспекции провели, а никак не идет процесс! — сокрушается Рустем Тарзиманов.

Действительно, представители российской стороны завершили проверку безопасности в египетских аэропортах. «Предпринятые египетской стороной с 2015 года меры по усилению авиационной безопасности в аэропортах позволили существенно повысить уровень их защищенности, — рассказывал руководитель Росавиации Александр Нерадько. — Решение о возобновлении полетов в эти города будет приниматься после реализации рекомендаций российской стороны по усилению мер обеспечения авиационной безопасности и при условии выполнения процедур, предусмотренных российско-египетскими договоренностями о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации».

