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Российские ученые обнаружили новые мутации COVID-19, способные снизить эффективность вакцин

06:34, 19.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российские ученые обнаружили новые мутации COVID-19, способные снизить эффективность вакцин
Фото: Максим Платонов (архив)

Российские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, способные менять его биологические свойства и клинические проявления. Они могут снижать эффективность лечебных и профилактических лекарств, в том числе ранее разработанных и протестированных вакцин, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

В ФМБА напомнили, что в начале этого года в стране выявили новые линии COVID-19, изменяющие клиническую картину заболевания. Им присуща повышенная способность передаваться от человека к человеку.

Ученые ФМБА полностью расшифровали генетические последовательности почти 4,5 тыс. изолятов коронавируса, обнаружив в них более 16 тыс. мутаций. Большая их часть носила нейтральный характер и не влияла на основные характеристики SARS-CoV-2.

Ученые ФМБА также разработали тест-систему на выявление британского, южноафриканского, бразильского и индийского штаммов коронавируса. Агентство готовит документы для представления ее в Росздравнадзоре.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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