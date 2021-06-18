В Башкирии ввели новые ограничения для непривитых

В Башкирии ввели новые ограничения для не привитых от коронавируса жителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Так, приобрести товары или получить услуги в организациях и учреждениях граждане смогут только со справкой о вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус либо справкой о медотводе.

С 22 июня справка будет нужна для посещения музеев, библиотек, театров, кино, ночных клубов, спортивных мероприятий. А с 29 июня справка нужна будет, чтобы поесть в заведении, отдохнуть в санатории, проехать в междугороднем автобусе «Орлан», а также для заселения в общежития.

«Все наши ограничения мы вводим с единственной целью — защитить добросовестных людей от тех, кто безответственно относится к своему здоровью. Гарантия и защита от болезни — вакцинация. Поэтому в тех местах, где приняли решение об ограничениях, — только со справкой или сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе», — объяснил нововведения глава республики Радий Хабиров.

Ранее главный санитарный врач Татарстана сообщила, что вопрос с обязательной вакцинацией в республике обсуждался, однако пока оснований для введения подобной меры нет.



Ольга Плешкова