Голикова призвала россиян проходить повторную вакцинацию от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса. По ее словам, над повторной прививкой следует подумать, если после первой прошло уже полгода.

Голикова обратила внимание, что ревакцинацию необходимо проводить не ранее, чем через 12 месяцев. При неблагоприятной ситуации этот срок сокращается в два раза — до шести месяцев.

Тех, кто еще не решился на вакцинацию от COVID-19, Голикова призвала еще раз подумать, пишет «РИА Новости». Она также рекомендовала сделать прививку гражданам, которые планируют провести отпуск за рубежом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ее данным, в России от коронавируса полностью привиты 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили уже 19,7 млн граждан.



Татьяна Демина