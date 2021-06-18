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АвтоВАЗ пообещал выплатить вакцинировавшимся от COVID-19 сотрудникам по 1,5 тысячи рублей

15:56, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
АвтоВАЗ пообещал выплатить вакцинировавшимся от COVID-19 сотрудникам по 1,5 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Крупнейший российский производитель автомобилей АвтоВАЗ пообещал выплатить сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, по 1,5 тысячи рублей. Уже привившиеся сотрудники тоже могут рассчитывать на вознаграждение.

Материальную помощь могут получить сотрудники завода и дочерних предприятий, которые получат хотя бы первый компонент вакцины до 16 июля, всего на предприятии около 35 тысяч сотрудников.

«1,5 тыс. руб. — это, конечно, не такие большие деньги, но, по крайней мере, это позволяет усилить желание сделать вакцину добровольно», — приводит РБК слова главы АвтоВАЗа Николя Мора.

По его словам, у АвтоВАЗа достаточно вакцин, чтобы привить всех желающих. Материальную помощь сотрудникам выплатят до 26 июля.

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в стране привели низкие темпы вакцинации от COVID-19, тотальный нигилизм людей по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.

Маргарита Головатенко
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