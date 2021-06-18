АвтоВАЗ пообещал выплатить вакцинировавшимся от COVID-19 сотрудникам по 1,5 тысячи рублей

Крупнейший российский производитель автомобилей АвтоВАЗ пообещал выплатить сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, по 1,5 тысячи рублей. Уже привившиеся сотрудники тоже могут рассчитывать на вознаграждение.



Материальную помощь могут получить сотрудники завода и дочерних предприятий, которые получат хотя бы первый компонент вакцины до 16 июля, всего на предприятии около 35 тысяч сотрудников.

«1,5 тыс. руб. — это, конечно, не такие большие деньги, но, по крайней мере, это позволяет усилить желание сделать вакцину добровольно», — приводит РБК слова главы АвтоВАЗа Николя Мора.

По его словам, у АвтоВАЗа достаточно вакцин, чтобы привить всех желающих. Материальную помощь сотрудникам выплатят до 26 июля.

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в стране привели низкие темпы вакцинации от COVID-19, тотальный нигилизм людей по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.

Маргарита Головатенко