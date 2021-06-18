В Татарстане циркулируют уже 44 мутированных штамма — три дня назад их было меньше

В Татарстане циркулируют уже 44 мутированных штамма. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

«Исходя из тех анализов, мы не видим изменения клинической картины у тех лиц, у которых выявили мутированные штаммы», — сказала Патяшина.

Еще 15-го июня министр здравоохранения республики Марат Садыков заявлял, что в Татарстане зафиксировано 38 штаммов COVID-19, которые уже привели к росту тяжести заболевания, причем представителей не только старого, но и молодого поколения. Дозы лекарств для лечения коронавируса по сравнению с 2020 годом приходится увеличивать в два раза.



Ольга Плешкова