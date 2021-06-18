Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане циркулируют уже 44 мутированных штамма — три дня назад их было меньше

12:14, 18.06.2021
В Татарстане циркулируют уже 44 мутированных штамма — три дня назад их было меньше
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане циркулируют уже 44 мутированных штамма. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

«Исходя из тех анализов, мы не видим изменения клинической картины у тех лиц, у которых выявили мутированные штаммы», — сказала Патяшина.

Еще 15-го июня министр здравоохранения республики Марат Садыков заявлял, что в Татарстане зафиксировано 38 штаммов COVID-19, которые уже привели к росту тяжести заболевания, причем представителей не только старого, но и молодого поколения. Дозы лекарств для лечения коронавируса по сравнению с 2020 годом приходится увеличивать в два раза.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также