Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал третью прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода», — написал Никитин. Судя по прикрепленной фотографии, он вакцинировался препаратом «Спутник V».

Никитин заявил, что для защиты от новых штаммов COVID-19, необходимо поддерживать высокий уровень антител. «Берегите свое здоровье, сегодня это важно как никогда», — обратился он к гражданам.

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Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса. По ее словам, над повторной прививкой следует подумать, если после первой прошло уже полгода.



Ревакцинацию необходимо проводить не ранее, чем через 12 месяцев, уточнила Голикова. При неблагоприятной ситуации этот срок сокращается в два раза — до шести месяцев.

По ее данным, в России от коронавируса полностью привиты 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили уже 19,7 млн граждан.

Татьяна Демина