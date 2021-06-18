Из России в Турцию будут осуществлять и чартерные, и регулярные авиарейсы

Фото: Максим Платонов (архив)

Из России в Турции будут осуществлять как регулярные, так и чартерные авиарейсы по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановки, сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Полномасштабное авиасообщение с Турцией возобновится с 22 июня. Решение принято по итогам визита российской делегации в страну. Инспекция экспертов установила, что масочный режим в Турции соблюдается. Контроль организован, маски и санитайзеры доступны.



Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В страну на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо Турции, Россия возобновит авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Новые решения вступят в силу с 28 июня.



Татьяна Демина