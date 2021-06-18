В России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек

Фото: Максим Платонов

В России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили 19,7 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 447 289 человек. За сутки прививку получили 8 703 человека, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



фото: Максим Платонов

Алексей Нечаев