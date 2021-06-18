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В России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек

19:28, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек
Фото: Максим Платонов

В России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили 19,7 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 447 289 человек. За сутки прививку получили 8 703 человека, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

фото: Максим Платонов
Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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