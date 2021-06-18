В Мордовии временно приостановили проведение мероприятий на открытом воздухе

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Власти Мордовии из-за роста заболеваемости коронавирусом временно приостановили проведение на открытом воздухе досуговых, культурных, спортивных и других мероприятий.

Ограничение по-прежнему продолжает действовать для мероприятий в торговых центрах и прочих местах массового пребывания людей, сообщили в оперштабе республики по борьбе с коронавирусом.

За период пандемии в Мордовии зарегистрировали 21 487 случаев коронавируса. 19 210 вылечились. Умерли от COVID-19 как основной причины 307 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регионы России начали активно вводить новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В Башкирии ввели новые ограничения для не привитых от коронавируса жителей, с 22 июня жителям региона понадобится справка для посещения музеев, библиотек, театров, кино, ночных клубов, спортивных мероприятий, а с 29 июня она будет нужна, чтобы поесть в заведении, отдохнуть в санатории, проехать в междугороднем автобусе «Орлан», а также для заселения в общежития.



В Татарстане на сегодняшний день нет предпосылок для введения ограничительных мер — но есть риски, что эпидситуация по коронавирусу может ухудшиться, сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Татьяна Демина